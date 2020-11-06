الكشف عن تفاصيل لائحة الاتهام لرئيس كوسوفو المستقيل في لاهاي

ذكرت المحكمة الخاصة بكوسوفو في لاهاي، أن لائحة الاتهام لرئيس كوسوفو المستقيل هاشم تاجي تتضمن 10 بنود، منها جرائم قتل وتعذيب.

وقالت المحكمة في بيان لها إن "هاشم تاجي وقدري فيسيلي (مدير الاستخبارات في ميليشيا "جيش تحرير كوسوفو" السابقة) ورجب سليمي (إحدى الشخصيات البارزة في الميليشيا) ويعقوب كراسنيجي (الناطق السابق باسم "جيش تحرير كوسوفو" ورئيس برلمان كوسوفو الأسبق) يتحملون شخصيا المسؤولية الجنائية عن جرائم تشمل الملاحقة بدواع عرقية وسياسية، والاعتقالات والتوقيفات التعسفية والتعذيب والقتل وما إلى ذلك".

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كما أشار الادعاء إلى أن هولاء الأشخاص يتحملون المسؤولية عن جرائم مرؤوسيهم أيضا.

وأدخل تاجي الحبس مساء الخميس في لاهاي بعد استقالته لمواجهة الاتهامات التي وجهتها إليه محكمة خاصة بارتكاب جرائم حرب خلال النزاع بين الإقليم والقوات الصربية.

وقالت المحكمة الخاصة بكوسوفو في لاهاي إن الزعيم السياسي السابق لـ"جيش تحرير كوسوفو" الانفصالي، الذي هو في صلب السلطة منذ أكثر من عشر سنوات، نقل مع الثلاثة المشتبه فيهم "إلى مركز التوقيف" التابع للمحكمة في المدينة الهولندية.

وستعلن المحكمة في وقت لاحق موعد مثول المتهمين للمرة الأولى أمامها.

المصدر: وكالات