أنقرة: أوقفنا سابقا منفذ هجوم فيينا وأبلغنا النمسا بوضعه الأمني

أعلنت السلطات التركية أنها أوقفت سابقا منفذ هجوم فيينا الأخير، خلال محاولته عبور الحدود إلى سوريا للالتحاق بتنظيم "داعش" الإرهابي، وأنها زودت النمسا بوضعه الأمني عند ترحيله إليها.

وذكرت مديرية الأمن العام التركي في بيان لها، أنها "وعقب هجوم فيينا أجرت تحريات عن منفذه كوجتيم فاجزولاي، حامل الجنسية النمساوية والمنتمي لداعش، حيث أظهرت التحريات أنه دخل تركيا في الأول من سبتمبر 2018 عبر مطار أتاتورك الدولي".

وأضافت: "شعبة الاستخبارات ومكافحة الإرهاب حصلت على معلومات لاحقا تفيد باعتزام الشخص المذكور، العبور إلى سوريا للانخراط في صفوف تنظيم داعش، ما دفعها لتوقيفه في 18 من الشهر ذاته، بولاية هاطاي جنوبي البلاد".

وتابعت: "عقب توقيفه بيوم واحد، حكم القضاء التركي بترحيل الشخص المذكور إلى بلاده النمسا" مشيرة إلى أن السلطات التركية أبلغت نظيرتها النمساوية بالوضع الأمني له، وأدرجت كافة البيانات المتعلقة به في ملف خاص وسلمته لفيينا".

يذكر أن فيينا شهدت مطلع الشهر الحالي هجوما مسلحا أسفر عن مقتل 5 أشخاص بينهم المنفذ، وإصابة 17 آخرين، وتبنى تنظيم "داعش" الإرهابي مسؤوليته عن الهجوم، معلنا أن "المنفذ يدعى أبو دجانة الألباني".

المصدر: "الأناضول"