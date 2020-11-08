أذربيجان: قواتنا تسيطر بالكامل على شوشا

أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية، أن قواتها سيطرت بالكامل على مدينة شوشا الاستراتيجية في إقليم قره باغ المتنازع عليه مع الجانب الأرمني.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب: "نؤكد أن الجيش الأذربيجاني يسيطر بالكامل على مدينة شوشا".

وأشارت إلى أن إعلان الطرف الأرمني عن استعادته السيطرة على شوشا ثانية أكبر مدن قره باغ، تضليل إعلامي يهدف إلى تهدئة الرأي العام المحلي.

وأعلن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في وقت سابق اليوم أن قوات بلاده أحكمت السيطرة على شوشا.

بدورها، نفت إدارة جمهورية قره باغ غير المعترف بها ووزارة الدفاع الأرمنية صحة هذا الإعلان، قائلة إنه موجه لإضعاف معنويات القوات الأرمنية، وأشارتا إلى استمرار العمليات العسكرية داخل المدينة وفي محيطها.

المصدر: وكالات