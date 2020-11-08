رئيسة تايوان تهنئ بايدن بالفوز في الانتخابات الرئاسية

هنأت رئيسة تايوان، تساي إنغ ون، المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية، جو بايدن، بفوزه في السباق.

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وقالت تساي إنغ ون، في تغريدة نشرتها عبر "تويتر" اليوم الأحد: "حان دوري الآن لتهنئة جو بايدن وكامالا هاريس باختيارهما رئيسا للولاية المتحدة ونائبة له. القيم التي تقوم عليها العلاقات بيننا لا يمكن أن تكون أوثق. أتطلع إلى عملنا المشترك بهدف تعزيز الصداقة بيننا والإسهام في المجتمع الدولي".

في غضون ذلك أعلنت وزارة الخارجية في تايوان: "نسعى إلى تعاون وثيق مع الولايات المتحدة في شأن تعزيز الصداقة والتبادلات بناء على القيم المشتركة المتمثلة في الحرية والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان.

وتدير تايوان منذ العام 1949 سلطات لا تعترف بشرعية النظام الحكومي في باقي الأراضي الصينية، بينما تعتبر بكين الجزيرة من إحدى محافظاتها.

وقطعت الولايات المتحدة العلاقات الثنائية مع إدارة تايوان عام 1979 وتتبع منذ ذلك الحين سياسة "الصين واحدة"، لكن الاتصالات بين واشنطن وتايبيه تشهد تعزيزا لافتا في السنوات الأخيرة على خلفية تزايد التوتر الصيني الأمريكي.

المصدر: RT + وكالات