عباس يهنئ بايدن

هنأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس المرشح الديمقراطي جو بايدن بالفوز على الرئيس دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وقدم عباس، في بيان نشرته اليوم الأحد وكالة "وفا" الفلسطينية الرسمية، التهاني إلى بايدن والسيناتورة كامالا هاريس التي أصبحت أول امرأة يتم انتخابها لمنصب نائب الرئيس في تاريخ الولايات المتحدة.

وأعرب عباس عن "تطلعه للعمل مع الرئيس المنتخب بايدن وإدارته من أجل تعزيز العلاقات الفلسطينية الأمريكية وتحقيق الحرية والاستقلال والعدالة والكرامة لشعبنا، وكذلك للعمل من أجل السلام والاستقرار والأمن للجميع في منطقتنا والعالم".

وسبق أن تدهورت العلاقات بين السلطة الفلسطينية والولايات المتحدة إلى أدنى مستوى لها منذ سنين، على خلفية اتخاذ إدارة ترامب سلسلة خطوات مثيرة للجدل أكبرها الاعتراف بمدينة القدس عاصمة لإسرائيل.

المصدر: وفا