إيران.. تفكيك 4 شبكات لتهريب العملة الأجنبية

أعلنت قوات الأمن الإيراني، عن كشف وتفكيك 4 شبكات كبيرة لتهريب العملات الأجنبية في محافظة يزد وسط البلاد.

وذكرت، أن "هذه الشبكات كانت، وبغية التغطية على الطبيعة الإجرامية لأنشطتها، تقوم بمعاملات العملة الأجنبية دون تسجيلها في منظومة "سنا" (مراقبة العملة الصعبة من قبل البنك المركزي) وباستخدام حسابات شخصية لأفراد تابعين لهم".

وأشارت، إلى أنه "وفقا لوثائق الملف، فإن حجم العملة الأجنبية المهربة من قبل المتهمين يبلغ أكثر من 30 تريليون ريال، حيث تم في هذه الإطار ضبط أكثر من 30 نوعا من العملات الأجنبية المختلفة التي تقدر قيمتها بـ 450 مليار ريال".

وأكدت، أنه "تم إغلاق أكثر من 500 حساب بنكي واعتقال نحو 50 من الأفراد الذين هم على صلة بهذه الشبكات".

المصدر: "فارس نيوز"