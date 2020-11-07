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بريطانيا..احتجاجات على قرار الإغلاق

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بريطانيا..احتجاجات على قرار الإغلاق
SussexIncidents
متظاهرون في مدينة برايتون
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تظاهر مئات البريطانيين اليوم السبت في مدينة برايتون الساحلية، اعتراضا على الإغلاق العام الذي تفرضه الحكومة في البلاد.

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وسار المئات من المتظاهرين من مختلف الأعمار بلا كمامات على طول الواجهة البحرية لمدينة برايتون بعد ظهر اليوم، في أول عطلة نهاية أسبوع، بعد إعادة فرض قيود أكثر صرامة جراء انتشار فيروس كورونا بشكل كبير في البلاد.

وشهدت الاحتجاجات تواجد رجال الشرطة الذين أشاروا إلى أن "الإجراءات اللازمة قد تتخذ ضد المتظاهرين".

المصدر: "دايلي ميل"

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