بايدن: حصلنا على أكثر من 74 مليون صوت

قال المرشح الرئاسي جون بايدن أنه حصل على أكثر من 74 مليون صوت. وهو أكبر حصيلة للأصوات لأي رئيس أمريكي على مدار تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية.

بايدن: ليس لدينا إعلان نهائي لنتيجة الانتخابات لكننا سنفوز بها

بايدن: سنفوز بأصوات بنسيلفانيا ونيفادا وأريزونا ونحن متقدمون بأعداد أصوات المجمع الانتخابي

بايدن: سنعمل على التخطيط لمواجهة جائحة كورونا منذ اليوم الأول لتولينا مسؤولية الرئاسة في البلاد

بايدن: هناك من يريدون وقف فرز الأصوات في انتخابات الرئاسة لكنني لن أسمح بذلك

بايدن يقول إنه في طريقه للحصول على أكثر من 300 صوت في المجمع الانتخابي

بايدن: سيتم احتساب جميع الأصوات مهما استغرق ذلك من وقت