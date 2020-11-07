بايدن: حصلنا على أكثر من 74 مليون صوت
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قال المرشح الرئاسي جون بايدن أنه حصل على أكثر من 74 مليون صوت. وهو أكبر حصيلة للأصوات لأي رئيس أمريكي على مدار تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية.
- بايدن: ليس لدينا إعلان نهائي لنتيجة الانتخابات لكننا سنفوز بها
- بايدن: سنفوز بأصوات بنسيلفانيا ونيفادا وأريزونا ونحن متقدمون بأعداد أصوات المجمع الانتخابي
- بايدن: سنعمل على التخطيط لمواجهة جائحة كورونا منذ اليوم الأول لتولينا مسؤولية الرئاسة في البلاد
- بايدن: هناك من يريدون وقف فرز الأصوات في انتخابات الرئاسة لكنني لن أسمح بذلك
- بايدن يقول إنه في طريقه للحصول على أكثر من 300 صوت في المجمع الانتخابي
- بايدن: سيتم احتساب جميع الأصوات مهما استغرق ذلك من وقت