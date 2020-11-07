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بايدن: حصلنا على أكثر من 74 مليون صوت

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بايدن: حصلنا على أكثر من 74 مليون صوت
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قال المرشح الرئاسي جون بايدن أنه حصل على أكثر من 74 مليون صوت. وهو أكبر حصيلة للأصوات لأي رئيس أمريكي على مدار تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية.

  •  بايدن: ليس لدينا إعلان نهائي لنتيجة الانتخابات لكننا سنفوز بها
  • بايدن: سنفوز بأصوات بنسيلفانيا ونيفادا وأريزونا ونحن متقدمون بأعداد أصوات المجمع الانتخابي
  • بايدن: سنعمل على التخطيط لمواجهة جائحة كورونا منذ اليوم الأول لتولينا مسؤولية الرئاسة في البلاد
  •  بايدن: هناك من يريدون وقف فرز الأصوات في انتخابات الرئاسة لكنني لن أسمح بذلك
  • بايدن يقول إنه في طريقه للحصول على أكثر من 300 صوت في المجمع الانتخابي
  •  بايدن: سيتم احتساب جميع الأصوات مهما استغرق ذلك من وقت

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