أرمينيا تلاحق 3 "مرتزقة سوريين"

أصدرت لجنة التحقيق في أرمينيا بطاقات بحث عن ثلاثة سوريين مرتزقة، يخوضون القتال في إقليم قره باغ إلى جانب القوات الأذربيجانية.

وأشارت مصادر صحفية، إلى أنه "نتيجة للتدابير الأمنية والاستخباراتية التي اتخذتها دائرة الأمن القومي الأرمني، فقد تم الحصول على معلومات تفيد بأن 3 مواطنين سوريين آخرين، ورطتهم أذربيجان ليكونوا مرتزقة منخرطين في الأعمال العدائية ضد قره باغ وأرمينيا".

وقالت: "المتهمون هم أبو سطيف الهنداوي، وأحمد الطيبي، وأبو ذياب الحلبي، وقد وجهت إليهم تهم الإرهاب الدولي وانتهاك القانون الدولي الإنساني أثناء النزاعات المسلحة".

وتجدر الإشارة، إلى أنه تم في أرمينيا مؤخرا اعتقال مواطنين سوريين شاركا في الحرب بقره باغ لجانب أذربيجان.

المصدر: RT + "وكالات"