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زيلينسكي يعزي بوفاة الكاتب الساخر جفانيتسكي

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زيلينسكي يعزي بوفاة الكاتب الساخر جفانيتسكي
Sputnik
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أعرب رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي عن تعازيه، بوفاة الكاتب الهزلي المعروف ميخائيل جفانيتسكي.  وقال الرئيس الأوكراني، إنه كان من المعجبين بفن الفقيد.

وأضاف زيلينسكي، في تغريدة نشرها على "تويتر" اليوم: "كما قال ميخائيل جفانيتسكي، لا بأس إن ضحك البعض عليك، الأسوأ بكثير أن يجهشوا في البكاء عليك".

وأشار رئيس أوكرانيا، إلى أن هذا اليوم مرير جدا بالنسبة له. وقال: "أعرب عن التعازي للجميع، لكل من أحبه وعرفه. كنت من بين المعجبين المتحمسين بفكر ميخائيل ميخائيلوفيتش".

وأكد زيلينسكي، أن النقد اللاذع الساخر لجفانيتسكي، كان بمثابة الأقوال الحكيمة بالنسبة للكثيرين.

ومن المعروف، أن زيلينسكي لا يقدم التعازي عادة بوفاة الشخصيات الروسية المعروفة، ولكن هذا الاستثناء على ما يبدو جاء لأن جفانيتسكي كان يعمل في نفس المجال الهزلي الذي عمل فيه زيلينسكي سابقا، وكذلك لأن الفقيد كان من سكان أوديسا الأوكرانية ولكنه عاش معظم حياته في روسيا.

المصدر: نوفوستي

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