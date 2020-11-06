 
مباشر

تركيا تعلق على انتخابات الرئاسة الأمريكية

أخبار العالم

تركيا تعلق على انتخابات الرئاسة الأمريكية
Sputnik Pavel Golovkin
مولود تشاووش أوغلو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p3h1

أعرب وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو عن قناعته بأن نتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية، مهما كانت، لن تؤثر على العلاقات بين الدولتين.

وقال تشاووش أوغلو، في كلمة ألقاها اليوم الجمعة خلال اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية منظمة "عملية التعاون في جنوب شرق أوروبا" المنعقد في ولاية أنطاليا جنوب تركيا: "ننظر إلى علاقتنا مع الولايات المتحدة على أنها فوق الأحزاب".

وأكد الوزير التركي أن أنقرة، بغض النظر عن الفائز في الانتخابات الأمريكية، ستتعامل مع الإدارة الجديدة في الولايات المتحدة كما تتعامل مع أي دولة أخرى.

ويأتي ذلك على خلفية تعزيز المرشح الديمقراطي جو بايدن تقدمه على الرئيس الجمهوري دونالد ترامب في السباق الانتخابي.

المصدر: الأناضول

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا