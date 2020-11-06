واشنطن تحث منظمة الصحة العالمية على دعوة تايوان لحضور جمعية الرعاية الصحية

اعتبرت الولايات المتحدة، أنه يجب دعوة تايوان للمشاركة في الدورة السنوية الثالثة والسبعين لجمعية الصحة العالمية (9-14 نوفمبر)، التي استأنفت عملها يوم الاثنين.

وقالت البعثة الدائمة للولايات المتحدة في جنيف، اليوم في رسالة إلى تيدروس أدانوم غيبريسوس مدير عام منظمة الصحة العالمية: "نحث المدير العام تيدروس، على دعوة تايوان لحضور جمعية الرعاية الصحية العالمية القادمة".

وتعتقد البعثة الدبلوماسية الأمريكية، أنه يجب على المنظمة، أن "تعرض على تايوان، تعاونا هادفا معززا ".

وأكدت واشنطن، أنه على خلفية انتشار وباء الفيروس التاجي، يجب على الجمعية "أن لا تترك أي طرف جانبا، بما في ذلك تايوان وسكانها البالغ عددهم 23 مليون نسمة".

انعقد الجزء الأول من الجمعية الثالثة والسبعين، عبر الفيديو في 18-19 مايو. وخلاله لم ينظر المشاركون في قرار دعوة تايوان بصفة مراقب، على أساس العودة إليه خلال الجزء الثاني من الدورة. ووفقا لرئيس الدورة، يجب اتباع القواعد المحدد، عند النظر في الموضوع.

ومن المعروف، أن الولايات المتحدة تروج بنشاط لدعوة تايوان، للمشاركة بصفة مراقب.

قبيل مرحلة مايو من الدورة المذكورة، ظهرت التناقضات حول هذه القضية مرة أخرى، كما في العام الماضي.

في عام 2019، رفضت غالبية المشاركين في الجمعية اقتراح دعوة بصفة مراقب، تايوان التي لا تملك عضوية منظمة الصحة العالمية. وأشد المعارضين لذلك، الصين، التي توكد أن الجزيرة، جزء منها وتمنع وصولها إلى المؤسسات والمنظمات الدولية.

المصدر: تاس