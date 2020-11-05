من منظور مطلقي النار.. فيديوهات توثق مقتل شاب أسود برصاص الشرطة الأمريكية

في أول واقعة من نوعها، نشرت شرطة مدينة فيلادلفيا الأمريكية لقطات توثق لحظة مقتل الشاب من ذوي البشرة السمراء والتر والاس برصاص ضابطين في 26 أكتوبر الماضي.

وأكدت قائدة شرطة فيلادلفيا، دانييل أوتلو، أن اللقطات التي تم نشرها بالتوافق مع عائلة القتيل سجلتها كاميرتان مثبتتان على جسد الشرطين شون ماتاراتسو (25 عاما) وتوماس مونتز (26 عاما) المتورطين في الحادث الذي تسبب بمظاهرات واسعة.

كما نشرت الشرطة تسجيلات اتصالات هاتفية تلقتها من جارة لعائلة والاس ثم من شقيقته، وقالت إن شقيقه يعتدي بالضبط على والديه.

Опубликовано видео с нагрудной камеры полицейского с моментом убийства афроамериканца Уолтера Уоллеса, после которого в США начались массовые беспорядки: https://t.co/1FHSAIA7VPpic.twitter.com/86KpYCD5B2 — @kpru (@kpru) November 5, 2020

وتظهر اللقطات المنشورة أن والاس خرج من منزله عندما اقترب الشرطيان منه، رغم محاولات والدته منعه من ذلك.

وبعد ذلك يسمع في الفيديوهات صراخ "انزل سكينا فورا!"، لكن والس لم يتوقف وواصل الاقتراب من الضابطين، وهما أطلقا في نهاية المطاف النار عليه.

Breaking: Police Body Cam footage released: @PhillyPolice first interaction with Walter Wallace Junior when they approached his door moments before he was shot and killed by 2 officers. Much more later at 10pm @FOX29phillypic.twitter.com/iHO2YC9B01 — Chris O'Connell (@CoconnellFox29) November 4, 2020

وصرخ أحد السكان المحليين بعد ذلك بأن والاس يعاني من اضطرابات نفسية.

ولم يتضح من هذه اللقطات ما إذا كان والاس في الواقع مسلحا بسكين في هذه اللحظات.

وذكرت قائدة الشرطة أن هذه اللقطات "تستدعي تساؤلات كثيرة"، مؤكدة أن تحقيقا سيطلق في الحادث.

وجاء هذا الحادث في ظل موجة الاضطرابات الاجتماعية والاحتجاجات واسعة النطاق ضد العنصرية بعد مقتل الشاب من ذوي البشرة السمراء جورج فلويد خلال على يد شرطي أثناء توقيفه في مدينة مينيابوليس في أبريل الماضي.

المصدر: وكالات