أنصار بايدن يتظاهرون في نيويورك وواشنطن وبورتلاند

نظمت في مدينتي واشنطن ونيويورك الليلة الماضية واليوم الخميس مظاهرات لأنصار المرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن.

في نيويورك، تجمعت حشود من مؤيدي بايدن، منهم نشطاء من حركة "حياة السود مهمة" المناهضة للعنصرية، في متنزه واشنطن سكوير، وسط انتشار أمني وتحليق مكثف لمروحيات الشرطة فوق المنطقة.

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Back at Washington Square Park, 10:37 PM pic.twitter.com/TpIPkV4R9n — DataInput (@datainput) November 5, 2020

ثم نظم آلاف من أنصار بايدن مسيرة احتجاجية وسط نيويورك، مطالبين السلطات بفرز كافة بطاقات الاقتراع في الانتخابات.

Lovely moment of these amazing, committed, peaceful, non-violent activists ending the #ProtectTheResultsNYC march at Washington Square Park.

Of course, a couple of hours later, @NYPDShea's rioting @NYPDnews#Thugs kettled, attacked, and brutalized a group who continued to march. pic.twitter.com/TBCDJqDrql — Jay W. Walker (@jaywwalker1) November 5, 2020

وأكدت الشرطة اعتقال 20 متظاهرا على الأقل على خلفية اندلاع اشتباكات بين قواتها والمحتجين في محيط متنزه واشنطن سكوير، فيما يتحدث نشطاء في "تويتر" عن 30 متظاهرا تم توقيفهم لسدهم الطرقات.

LATEST: Police say at least 20 people were arrested following clashes near Washington Square Park@PIX11Newspic.twitter.com/QXrWYiuiDG — Cristian Benavides (@cbenavidesTV) November 5, 2020

At least 30 protesters were arrested in Manhattan as demonstrators marched through the streets the night after the election. Police started blocking and arresting people about 20 minutes after the group began marching from Washington Square Park: https://t.co/qkvcfuq4Qj — Stephanie Yang (@StephanieAYang) November 5, 2020

في غضون ذلك، تجددت مظاهرات معارضي الرئيس دونالد ترامب أمام البيت الأبيض وسط العاصمة واشنطن.

وأكدت وكالة "نوفوستي" الروسية أن المحتجين يرددون من حين إلى آخر شعارات تدعو إلى طرد ترامب ونائبه مايك بينس من البيت الأبيض، لكن الأجواء هادئة بشكل عام ولم تنفذ قوات الشرطة المتواجدة في الموقع اعتقالات حتى الآن.

في الوقت نفسه، تشهد مدينة بورتلاند في ولاية أوريغون احتكاكات جديدة بين الشرطة والمتظاهرين المعارضين لترامب، بعد أعمال شغب اندلعت عقب انتهاء عملية التصويت.

واضطرت حاكمة الولاية كاثرين براون إلى الاستعانة بالحرس الوطني، بعد أن بادرت حشود من المحتجين الغاضبين إلى كسر نوافذ المحال التجارية في المدينة، لكن الأمر لم يرق بعد إلى مستوى مواجهة مفتوحة بين الطرفين ولا تزال الاحتجاجات مستمرة.

ويأتي ذلك في وقت تمكن فيه بايدن من إحراز تقدم على حساب ترامب في الانتخابات، لكن فرز الأصوات لا يزال مستمرا في عدد من الولايات الرئيسية لتحديد الفائز.

المصدر: RT + وكالات