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حملة ترامب ترفع دعوى قضائية لوقف فرز الأصوات في ولاية ميشيغان

حملة ترامب ترفع دعوى قضائية لوقف فرز الأصوات في ولاية ميشيغان

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حملة ترامب ترفع دعوى قضائية لوقف فرز الأصوات في ولاية ميشيغان
Reuters SHANNON STAPLETON
علامة تشير إلى الطريق نحو مركز اقتراع في مدينة لانسينغ بولاية ميشيغان الأمريكية.
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رفعت حملة المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية، الرئيس الحالي دونالد ترامب، دعوى قضائية لوقف فرز الأصوات في ولاية ميشيغان.

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وقال مدير حملة ترامب، بيل ستيبيين، في بيان، إنه لم يتم منحها إمكانية للوصول بشكل مناسب إلى العديد من مراكز إحصاء الأصوات لمراقبة سير عملية الفرز، وهو ما تضمنه قوانين ولاية ميشيغان.

وذكر ستيبيين: "رفعنا اليوم دعوى قضائية إلى محكمة في ميشيغان لوقف فرز الأصوات قبل أن يتم منحنا الوصول بشكل ملموس. كما نطالب بتحليل بطاقة الاقتراع التي تم فتحها وعدها خلال الفترة التي لم تكن لنا إمكانية الوصول".

وتعتبر مشيغان من الولايات المتأرجحة التي تلعب نتائج التصويت فيها دورا خاصا في الانتخابات الرئاسية.

وتشير النتائج المرحلية المتوفرة حتى الآن إلى تقدم منافس ترامب، المرشح الديمقراطي، جو بايدن، في هذه الولاية، التي تعطي 16 من أصوات مندوبي المجمع الانتخابي، بحصوله على 49.7% مقابل 48.8% للمرشح الجمهوري.

المصدر: RT

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