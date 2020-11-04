انتخاب الطبيب السابق لترامب عضوا في الكونغرس الأمريكي

انتخب الطبيب الخاص السابق للبيت الأبيض روني جاكسون الذي عرف بعد إشادته بالوضع الصحي "الممتاز" لدونالد ترامب، وأصبح من أشد المؤيدين له، عضوا في مجلس النواب في الكونغرس الأمريكي.

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وترشح هذا الطبيب العسكري برتبة أدميرال عن ولاية تكساس، لشغل مقعد شاغر كان يشغله جمهوري تقاعد. وقد فاز جاكسون على المرشح الديمقراطي غوس تروخيو.

وكتب جاكسون في "تغريدة" على موقع "تويتر" أن انتخابه "شرف له". وقال: "لن أنحني أبدا أمام العصابات التقدمية وسأكون المسؤول قائد المحافظ الذي تستحقه".

وكان الأدميرال روني جاكسون طبيب البيت الأبيض في عهد الرئيس السابق باراك أوباما. وقد عرف بمشاكل مرتبطة بالكحول، والإفراط في وصف أدوية للجيش، وكذلك في البيت الأبيض، كما اتهم بسلوك سيء في العمل.

ورغب ترامب في تعيينه رئيس قسم شؤون المحاربين القدامى، لكنه رفض في مواجهة الجدل الذي أثاره ملفه الشخصي.

ومؤخرا اعترض على اقتراحات مسؤولي الصحة العامة بشأن فيروس كورونا، مؤكدا على أن وضع الكمامة يجب أن يكون "خيارا شخصيا"، وتساءل عن قدرة جو بايدن المعرفية للترشح للرئاسة.

I'm honored to be elected as the next representative for Texas' 13th Congressional District. I'll NEVER back down to the liberal mobs, and I'll be the strong conservative leader that you DESERVE. I promise I'll make you proud! Thank you #TX13! — Ronny Jackson (@RonnyJackson4TX) November 4, 2020

المصدر: أ ف ب