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تقدم ترامب على بايدن في بنسلفانيا وميشيغان وجورجيا وكارولينا وويسكونسن بعد فرز جزئي للأصوات

ترامب يقول إنه سيحقق "فوزا كبيرا" ويتهم الديمقراطيين بمحاولة سرقة الانتخابات

أخبار العالم

ترامب يقول إنه سيحقق
Reuters
دونالد ترامب
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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيلقي اليوم الأربعاء خطابا يعلن فيه عن فوز كبير.

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وأضاف ترامب في تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لقد وصلنا إلى مستوى كبير، لكنهم يحاولون سرقة الانتخابات. لن ندعهم يفعلوا ذلك أبدا لا يمكن التصويت بعد إغلاق الاقتراع!".

من جهته، علق "تويتر" على تغريدة ترامب قائلا: "بعض أو كل المحتوى الذي تمت مشاركته في هذه التغريدة متنازع عليه ومن المحتمل أن يكون مضللا بشأن كيفية المشاركة في انتخابات أو عملية مدنية أخرى".

ونُشرت تغريدات ترامب فور بيان صادر عن منافسه المرشح الديمقراطي جو بايدن، قال فيه إنه متفائل إزاء فرصه في الفوز.

وانطلقت أمس الثلاثاء، عمليات التصويت المباشر في الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي يتنافس فيها الرئيس الحالي، الجمهوري دونالد ترامب، ونائب الرئيس الأمريكي السابق، المرشح الديمقراطي، جو بايدن.

المصدر: RT

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