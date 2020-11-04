ترامب يقول إنه سيحقق "فوزا كبيرا" ويتهم الديمقراطيين بمحاولة سرقة الانتخابات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيلقي اليوم الأربعاء خطابا يعلن فيه عن فوز كبير.

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وأضاف ترامب في تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لقد وصلنا إلى مستوى كبير، لكنهم يحاولون سرقة الانتخابات. لن ندعهم يفعلوا ذلك أبدا لا يمكن التصويت بعد إغلاق الاقتراع!".

من جهته، علق "تويتر" على تغريدة ترامب قائلا: "بعض أو كل المحتوى الذي تمت مشاركته في هذه التغريدة متنازع عليه ومن المحتمل أن يكون مضللا بشأن كيفية المشاركة في انتخابات أو عملية مدنية أخرى".

ونُشرت تغريدات ترامب فور بيان صادر عن منافسه المرشح الديمقراطي جو بايدن، قال فيه إنه متفائل إزاء فرصه في الفوز.

وانطلقت أمس الثلاثاء، عمليات التصويت المباشر في الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي يتنافس فيها الرئيس الحالي، الجمهوري دونالد ترامب، ونائب الرئيس الأمريكي السابق، المرشح الديمقراطي، جو بايدن.

I will be making a statement tonight. A big WIN! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020

We are up BIG, but they are trying to STEAL the Election. We will never let them do it. Votes cannot be cast after the Polls are closed! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020

المصدر: RT