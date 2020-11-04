بايدن يشعر بالتفاؤل إزاء نتيجة الانتخابات الرئاسية

قال المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية، جو بايدن، اليوم الأربعاء، إن "الانتخابات لن تنتهي حتى فرز آخر صوت"، مؤكدا أننا "قد لا نعرف نتائج الانتخابات حتى صباح الأربعاء أو بعد ذلك".

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وأفاد بايدن بأنه "واثق أن الحملة فازت بولاية أريزونا، ويشعر بالرضا تجاه ولايات ويسكونسن وميشيجان وبنسيلفانيا"

وأعرب المرشح الديمقراطي عن تفاؤله إزاء نتيجة الانتخابات الرئاسية.

وانطلقت الثلاثاء عمليات التصويت المباشر في الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي يتنافس فيها الرئيس الحالي، الجمهوري دونالد ترامب، ونائب الرئيس الأمريكي السابق، المرشح الديمقراطي، جو بايدن.

وتوجه الناخبون الأمريكيون إلى صناديق الاقتراع بعد أن أدلى نحو 100 مليون شخص منهم بأصواتهم بشكل مبكر عبر البريد والتصويت عن بعد، ما يمثل مشاركة قياسية في هذه الآلية التي اقتضتها متطلبات جائحة كورونا.

المصدر: "رويترز"