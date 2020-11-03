صحيفة: توقيف مشتبه بضلوعه في هجوم فيينا

أفادت صحيفة Kronen Zeitung النمساوية اليوم الثلاثاء، بتوقيف شخص يشتبه بضلوعه في الهجوم الإرهابي الذي خلف أربعة قتلى في العاصمة فيينا، مساء أمس الاثنين.

وأشارت الصحيفة إلى أن التوقيف جرى في مدينة لينتز الواقعة على مسافة تناهز ساعتين بالسيارة من فيينا، بدون إطلاق نار.

ونشر على قناة "يوتيوب" فيديو يفترض أنه لعملية الأعتقال في لينتز.

وشهدت الأحياء المركزية لفيينا، يوم الاثنين، سلسلة من عمليات إطلاق نار استهدفت واحدة منها الكنيس اليهودي، وفقا لوسائل إعلام محلية. ووصف مستشار النمسا، سيباستيان كورتز، الواقعة بالعمل الإرهابي. وخلف الهجوم أربعة قتلى، إلى جانب المنفذ الذي قُتل على يد الشرطة.

المصدر: نوفوستي