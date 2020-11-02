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مودي يدين الهجوم على جامعة كابول

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مودي يدين الهجوم على جامعة كابول
Reuters OMAR SOBHANI
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دان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الهجوم على جامعة كابول في أفغانستان، اليوم الاثنين، مؤكدا أن الهند ستواصل دعم هذا البلد في محاربة الإرهاب.

وكتب مودي على "تويتر": "أدين بحزم الهجوم الإرهابي الشنيع على جامعة كابول. وصلواتنا على عائلات الضحايا والجرحى. ونحن سنواصل دعم كفاح أفغانستان الشجاع ضد الإرهاب".

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يذكر أن مسلحين هاجموا جامعة كابول اليوم الاثنين أثناء افتتاح معرض للكتب فيها. وأسفر الهجوم عن سقوط 19 قتيلا وأكثر من 20 جريحا.

وأعلن تنظيم "داعش" الإرهابي مسؤوليته عن الهجوم.

المصدر: وكالات

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