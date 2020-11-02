 
مباشر
عاجل
ترامب يعلن رسميا تمديد العقوبات ضد السودان

داخلية فرنسا: الحكومة ستحلّ حركة "الذئاب الرمادية" القومية المتطرفة التركية

أخبار العالم

داخلية فرنسا: الحكومة ستحلّ حركة
Reuters
وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p2ka

أعلن وزير الداخلية جيرالد دارمانان أن الحكومة الفرنسية ستتخذ خلال جلسة لمجلس الوزراء الأربعاء قرارا بحل حركة "الذئاب الرمادية" القومية التركية المتطرفة.

ووجهت أصابع الاتهام الى هذه الحركة بعد صدامات وقعت مؤخرا بين الجاليتين التركية والأرمنية في ديسين-شاربيو قرب ليون.

كذلك، كتبت عبارة "الذئاب الرمادية" على نصب تكريمي لضحايا الإبادة والمركز الوطني للذاكرة الأرمنية قرب ليون ليل السبت الأحد.

المصدر: "أ ف ب"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا