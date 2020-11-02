داخلية فرنسا: الحكومة ستحلّ حركة "الذئاب الرمادية" القومية المتطرفة التركية

أعلن وزير الداخلية جيرالد دارمانان أن الحكومة الفرنسية ستتخذ خلال جلسة لمجلس الوزراء الأربعاء قرارا بحل حركة "الذئاب الرمادية" القومية التركية المتطرفة.

ووجهت أصابع الاتهام الى هذه الحركة بعد صدامات وقعت مؤخرا بين الجاليتين التركية والأرمنية في ديسين-شاربيو قرب ليون.

كذلك، كتبت عبارة "الذئاب الرمادية" على نصب تكريمي لضحايا الإبادة والمركز الوطني للذاكرة الأرمنية قرب ليون ليل السبت الأحد.

المصدر: "أ ف ب"