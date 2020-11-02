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إصابة عدد من الأشخاص خلال هجوم مسلح على جامعة كابل

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إصابة عدد من الأشخاص خلال هجوم مسلح على جامعة كابل
مسلحون يشتبكون مع قوات الأمن الأفغانية في جامعة كابول
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قال مسؤولون حكوميون في أفغانستان إن 6 أشخاص على الأقل أصيبوا خلال تبادل إطلاق نار بين مسلحين وقوات الأمن الأفغانية في حرم جامعة كابل، بعد وقوع انفجار في المنطقة.

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وأوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية، طارق أريان، اليوم الاثنين: "لا يزال من الممكن سماع دوي طلقات الرصاص في المنطقة، إلا أن قوات الأمن أغلقتها.. ولا نعلم ما إذا كنا نتعامل مع هجوم منسق أو أي شيء آخر".

وأضاف في وقت لاحق أن العديد من المهاجمين اقتحموا حرم الجامعة واشتبكوا مع قوات الأمن.

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة، أكمل سامسور، إلى أن 6 على الأقل أصيبوا، بينهم أستاذ وطالب في الجامعة.

من جهتها، نفت حركة طالبان أن يكون مقاتلوها على علاقة بالهجوم، فيما لم تعرف بعد هوية المهاجمين.

المصدر: رويترز

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