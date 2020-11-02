آلاف التايلانديين يتظاهرون دعما للملك

تجمع آلاف من أنصار الملكية، الأحد، أمام القصر الكبير في بانكوك على أمل رؤية وتحية ملك تايلاند، في تظاهرة دعم عقب أشهر من المظاهرات الداعمة لإصلاح الملكية وتعزيز الديمقراطية.

وردا على سؤال تناول المتظاهرين المطالبين بالإصلاح طرحه عليه صحافي من القناة الرابعة البريطانية، أكد الملك ماها فاجيرالونغكورن في تصريحات غير مسبوقة أن "تايلاند أرض التفاهم".

وأضاف الملك: "نحبهم جميعا بالقدر نفسه"، وفق ما جاء في فيديو نشره حساب التلفزيون على "تويتر".

وأثناء مروره بين الحشد، تلقى الملك ورودا ووقع بعض التذكارات، وفق صور نشرتها وسائل إعلام محليّة.

وهتف المشاركون الذي ارتدوا ملابس صفراء، وهو لون الملكية، أثناء توجه ماها فاجيرالونغكورن إليهم بالتحية "نعيش مخلصين ونموت مخلصين".

وتمنع التقاليد المتجذرة في المجتمع التايلاندي المواطنين من التحدث مباشرة إلى الملك الذي تحميه قوانين صارمة من الانتقادات.

وتصريحات الملك للإعلام أمر نادر للغاية بسبب البروتوكول الذي تتبعه العائلة المالكة.

As thousands of protesters in Thailand demand reform to the monarchy, the King has told Channel 4 News/CNN in an exclusive interview that "we love them all the same" and Thailand is "the land of compromise" - suggesting there may be a way out of the months long political standoff pic.twitter.com/GJoizuYZfz — Channel 4 News (@Channel4News) November 1, 2020

ويمضي الملك كثيرا من وقته في ألمانيا، لكنه في تايلاند منذ أسابيع بمناسبة عيد بوذي وذكرى وفاة والده.

وتنظم منذ أسابيع تجمعات يومية للمطالبة بإصلاح الملكية واستقالة رئيس الوزراء برايوت تشان أوتشا الذي كان قائدا للجيش ونفذ انقلابا عام 2014.

المصدر: أ ف ب