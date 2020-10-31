ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال إزمير إلى 35 قتيلا

أعلنت السلطات التركية أن حصيلة ضحايا الزلزال القوي الذي هز أمس الجمعة ولاية إزمير غرب البلاد بلغت 35 قتيلا.

وأكد وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة للصحفيين اليوم السبت أن 243 مصابا جراء الزلزال لا يزالون يتلقون العلاج منهم ثمانية جرحى في الرعاية المركزة ثلاثة منهم في حالة حرجة.

وذكرت السلطات التركية في وقت سابق من اليوم أن إجمالي عدد المصابين جراء الزلزال بلغ 883 شخصا.

وألحق الزلزال الذي هز منطقة بحر إيجه أمس أضرارا هائلة في إزمير وتسبب في انهيار عدد من المباني، ولا تزال أعمال البحث والإنقاذ مستمرة في الولاية.

المصدر: الأناضول