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نقل وزير الداخلية التركي وأسرته إلى المستشفى بعد إصابتهم بكورونا

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نقل وزير الداخلية التركي وأسرته إلى المستشفى بعد إصابتهم بكورونا
Reuters Ahmet Bolat
سليمان صويلو
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أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، اليوم السبت، عن إصابته وأفراد أسرته بفيروس كورونا المستجد.

وأكد صويلو، في بيان نشره عبر حسابه في "تويتر" أن أعراض الإصابة ظهرت عليه وقرينته وابنته، يوم الاثنين الماضي وجاءت نتائج فحص كورونا الذي خضعوا له إيجابية.

وذكر صويلو أنه وذويه خضعوا للعلاج المنزلي حتى يوم أمس، لكن الأطباء نصحوهم بالانتقال إلى المستشفى.

وذكر صويلو أنه وأسرته في حالة طيبة، متمنيا الشفاء العاجل لجميع المصابين بالزلزال الذي ضرب أمس ولاية إزمير غرب البلاد.

المصدر: الأناضول

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