أردوغان يتوجه لتفقد منطقة الزلزال في إزمير

أفادت وكالة "الأناضول" التركية، اليوم السبت، بأن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، توجه من ولاية وان إلى ولاية إزمير، لتفقد منطقة الزلزال.

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وضرب زلزال بقوة 6.6 درجة على مقياس ريختر، يوم أمس الجمعة، ولاية إزمير غربي تركيا، وخلف خسائر بشرية وصلت إلى 28 قتيلا وأكثر من 800 مصاب حتى الآن، وأدى إلى أضرار مادية كبيرة.

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، في بيان لها، إن مركز الزلزال يقع في بحر إيجة، على بعد 17 كيلومترا من سواحل مدينة سيفريهسار التابعة لولاية إزمير، وعلى عمق 16.54 كيلو متر تحت سطح الأرض.

في غضون ذلك، أعلن رئيس بلدية إزمير تلقى بلاغات حول انهيار نحو 20 مبنى في الولاية جراء الزلزال.

المصدر: "الأناضول"