أردوغان: مؤلم للغاية أن تدافع القيم الأوروبية عن الإساءة لمعتقدات الآخرين

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إنه لمن "المؤلم للغاية" أن يؤدي طريق القيم الأوروبية إلى الدفاع عن الإساءة إلى رموز المعتقدات والمجتمعات الأخرى.

وأضاف الرئيس التركي في خطاب ألقاه اليوم السبت، خلال مؤتمر لحزب "العدالة والتنمية"، بولاية "وان" شرقي تركيا، أن تصاعد العداء للإسلام في بعض البلدان، وفي مقدمتها فرنسا، دليل على استمرار العقلية المنحرفة التي أودت بأوروبا إلى الكوارث مرات عديدة.

وأوضح أن من يدافع عن التصرفات القبيحة بحق نبي أو زعيم دولة، تحت غطاء الحرية، يلحق الضرر بمفهوم الديمقراطية.

وأكد أردوغان أن "كل إساءة لنبينا الكريم تستهدف المسلمين جميعا".

المصدر: الأناضول