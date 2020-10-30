أردوغان: نأمل ببدء استخدام لقاح خاص بنا ضد كورونا في الربيع  

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن بلاده تسعى إلى تطوير لقاح ضد فيروس كورونا المستجد خاص بها وبدء استخدامه خلال الربيع المقبل.

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وقال أردوغان، في كلمة ألقاها مساء اليوم الجمعة، إن "تركيا تتابع عن كثب من جهة أبحاث تطوير اللقاح ضد فيروس كورونا في دول كالصين وروسيا والولايات المتحدة، لكنها تبذل من جهة أخرى جهودا كبيرة لتطوير لقاحها الخاص بها".

وأضاف أردوغان: "آمل في أن نصل خلال أشهر الربيع المقبل إلى مرحلة تمكننا من وضع لقاح محلي ضد فيروس كورونا في متناول مواطنينا".

وتواجه تركيا في الأسابيع الأخيرة ارتفاعات جديدة للإصابات بفيروس كورونا المستجد التي تفوق مستوى 2000 حالة يوميا مع رصد أكثر من 70 وفاة.

وعلى الرغم من ذلك قال وزير الصحة التركي، فخر الدين كوجة، الجمعة، إن سلطات بلاده لا تزال تسيطر على الأوضاع الوبائية.

المصدر: وكالات