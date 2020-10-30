تراجع طفيف في عدد إصابات ووفيات كورونا في إيران

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية عن تسجيل 8011 إصابة جديدة بفيروس كورونا و365 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، في تراجع بسيط في عدد الإصابات والوفيات التي كانت قياسية يوم أمس.

وذكر تقرير وزارة الصحة أن إجمالي عدد الإصابات في البلاد بلغ 604952، أما الوفيات فبلغت 34478، كاشفا أن عدد المتعافين وصل الى 477003، فيما لا يزال هناك 5128 مصابا في غرف العناية المركزة.

ولا يزال 27 أقليما في وضع صحي أحمر بالنسبة لتفشي فيروس كورونا، من بينها طهران وأصفهان وقم.

وهناك 4 أقاليم أخرى في حالة تأهب جراء ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس وهي: هرمزغان، فارس، غلستان ، سبستان وبلوشسيتان.

المصدر: RT