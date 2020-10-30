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وزير الداخلية الفرنسي يتوقع المزيد من الهجمات في البلاد

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وزير الداخلية الفرنسي يتوقع المزيد من الهجمات في البلاد
Reuters Stephane de Sakutin
وزير الداخلية الفرنسي جيرالد درمانان
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قال وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد درمانان، إن فرنسا قد تشهد مزيدا من الهجمات خلال فترة القادمة.

وأضاف وزير الداخلية في تصريح، اليوم الجمعة، أنه ليس من الضروري تغيير الدستور لحماية الفرنسيين من الهجمات الإرهابية.

وقال إن فرنسا "في حرب في مواجهة عدو خارجي وداخلي وفي مواجهة الأيدلوجية الإسلاموية".

كما انتقد تصريحات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الأخيرة قائلا إنها تجاوزت الحدود.

المصدر: رويترز

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