أكثر من 48 ألف إصابة جديدة بكورونا في الهند

أظهرت بيانات وزارة الصحة في الهند اليوم الجمعة تسجيل 48648 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 8.09 مليون.

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وقالت الوزارة إن عدد الوفيات زاد بـ 563 ليرتفع الإجمالي إلى 121090 حالة وفاة في البلاد منذ تفشي الوباء.

والهند لديها ثاني أكبر عدد من الإصابات المؤكدة بالفيروس، بعد الولايات المتحدة التي سجلت حوالي تسعة ملايين حالة.

ويتراجع عدد الإصابات في الهند منذ أن بلغت ذروتها في سبتمبر، لكن الخبراء يحذرون من أن الأرقام قد ترتفع مرة أخرى خلال موسم المهرجانات الدينية في البلاد الذي يستمر حتى منتصف نوفمبر.

المصدر: رويترز