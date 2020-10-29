 
مباشر

ترامب يعلق على هجوم نيس

أخبار العالم

ترامب يعلق على هجوم نيس
Reuters JONATHAN ERNST
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p1q5

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تعليقا على هجوم نيس، وقوف الولايات المتحدة إلى جانب فرنسا في المعركة ضد "التطرف الإسلامي"، معتبرا أنه "لم يعد ممكنا أن تتسامح معه" أي دولة.

وقال ترامب، في تغريدة نشرها الخميس عبر "تويتر": "إن قلوبنا مع فرنسا. أمريكا تقف إلى جانب أقدم حليفتنا في هذه المعركة".

إقرأ المزيد
مقتل 3 أشخاص بهجوم بسكين في مدينة نيس الفرنسية
مقتل 3 أشخاص بهجوم بسكين في مدينة نيس الفرنسية

وأضاف ترامب: "يجب إنهاء هذه الهجمات الإرهابية من قبل الإسلام المتطرف فورا. لم يعد ممكنا أن تتسامح فرنسا أو أي دولة أخرى معه".

وشن رجل مسلح بسكين، في وقت سابق من الخميس، هجوما أمام كنيسة نوتردام في مدينة نيس الفرنسية وقتل 3 أشخاص وقطع رأس واحدة منهم.

وتم نقل المهاجم إلى المستشفى بعد إصابته بطلق ناري من قبل رجال الشرطة، فيما أفاد شهود عيان بأنه ظل يردد "الله أكبر" طول الطريق، وذكرت مصادر عدة أن منفذ العملية شاب من أصول تونسية في 21 عاما من عمره، بينما صنفت السلطات الهجوم إرهابيا.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا