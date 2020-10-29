ترامب يعلق على هجوم نيس

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تعليقا على هجوم نيس، وقوف الولايات المتحدة إلى جانب فرنسا في المعركة ضد "التطرف الإسلامي"، معتبرا أنه "لم يعد ممكنا أن تتسامح معه" أي دولة.

وقال ترامب، في تغريدة نشرها الخميس عبر "تويتر": "إن قلوبنا مع فرنسا. أمريكا تقف إلى جانب أقدم حليفتنا في هذه المعركة".

Our hearts are with the people of France. America stands with our oldest Ally in this fight. These Radical Islamic terrorist attacks must stop immediately. No country, France or otherwise can long put up with it! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 29, 2020

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وأضاف ترامب: "يجب إنهاء هذه الهجمات الإرهابية من قبل الإسلام المتطرف فورا. لم يعد ممكنا أن تتسامح فرنسا أو أي دولة أخرى معه".

وشن رجل مسلح بسكين، في وقت سابق من الخميس، هجوما أمام كنيسة نوتردام في مدينة نيس الفرنسية وقتل 3 أشخاص وقطع رأس واحدة منهم.

وتم نقل المهاجم إلى المستشفى بعد إصابته بطلق ناري من قبل رجال الشرطة، فيما أفاد شهود عيان بأنه ظل يردد "الله أكبر" طول الطريق، وذكرت مصادر عدة أن منفذ العملية شاب من أصول تونسية في 21 عاما من عمره، بينما صنفت السلطات الهجوم إرهابيا.

المصدر: RT