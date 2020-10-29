نتنياهو يعلق على قرار بيع الولايات المتحدة 50 مقاتلة "إف 35" للإمارات

علق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على بيع الولايات المتحدة 50 مقاتلة "إف 35" للإمارات.

وقال بنيامين نتنياهو: "نقف على ذات الاتجاه ضد عدو مشترك".

وكانت مصادر قد قالت إن البيت الأبيض أخطر الكونغرس بأنه ينوي بيع 50 طائرة من طراز "إف-35" من صنع شركة لوكهيد مارتن، إلى الإمارات.

وسبق أن أكد الجانب الإسرائيلي، وخاصة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، رفضه بيع الولايات المتحدة هذه المقاتلات للإمارات، مشددا على ضرورة الحفاظ على "التغلب العسكري النوعي" للقوات الإسرائيلية في المنطقة.

وبقيت هذه القضية عالقة حتى بعد إبرام إسرائيل والإمارات يوم 15 سبتمبر في البيت الأبيض اتفاق سلام تاريخي بين الطرفين، قبل أن يصدر نتنياهو ووزير الدفاع في حكومته، بني غانتس، يوم 23 أكتوبر، بيانا مشتركا أعلن فيه قبول إسرائيل ببيع الولايات المتحدة "أنظمة أسلحة معينة" للإمارات.

وحاليا تعتبر إسرائيل الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تمتلك قواتها هذه المقاتلات من الجيل الخامس.

المصدر: RT + وكالات