رئيس الوزراء البولندي يحذر من ارتفاع أعداد الإصابات بكورونا خلال الأسبوع المقبل

قال رئيس الوزراء البولندي ماتيوز مورافيكي يوم الخميس، إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا اليومية قد يكون كبيرا الأسبوع المقبل بسبب الاحتجاجات ضد حكم الإجهاض خلال الأسبوع الماضي.

وشهدت بولندا، مظاهرات حاشدة، معظمها سلمية، منذ أن قضت المحكمة العليا يوم الخميس الماضي بأن الإجهاض بسبب تشوهات الجنين غير مسموح به بموجب الدستور.

وأبلغت البلاد عن رقم قياسي يومي آخر للإصابات والوفيات بفيروس كورونا يوم الخميس مع 20156 حالة إصابة جديدة و301 حالة وفاة مرتبطة بكوفيد-19.

المصدر: "رويترز"