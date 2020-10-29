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بومبيو: معاملة الصين للمسلمين الأويغور "أكبر تهديد للحرية الدينية"

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بومبيو: معاملة الصين للمسلمين الأويغور
Reuters
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وصف وزير الخارجية الأمريكي معاملة الصين لمسلمي الأويغور بأنها أكبر تهديد للحرية الدينية، جاء ذلك خلال كلمة ألقاها أمام جناح الشباب في "نهضة العلماء"، أكبر منظمة إسلامية بإندونيسيا.

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وحث الوزير مايك بومبيو، الذي يزور أكبر دولة ذات غالبية مسلمة في العالم كجزء من رحلة إقليمية لتعزيز العلاقات التجارية والأمنية، حث الإندونيسيين على البحث عن الحقائق المتعلقة بمعاملة مسلمي الأويغور في مقاطعة شينغيانغ الصينية.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قالت إن الصين ترتكب "شيئا قريبا من الإبادة الجماعية" في معاملتها للمسلمين في منطقة شينغيانغ.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي، روبرت أوبراين، في مناسبة على الإنترنت استضافها معهد أسبن، الأسبوع الماضي، قال "إن لم تكن إبادة جماعية، فإن شيئا قريبا منها (الإبادة) يحدث في شينغيانغ".

المصدر: رويترز 

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