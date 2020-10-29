طهران تكشف تفاصيل خطتها لتسوية نزاع قره باغ

انتقد مساعد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وكشف تفاصيل الخطة الجديدة التي طرحتها طهران لتسوية نزاع قره باغ.

وصرح عراقجي، وهو المبعوث الخاص للرئيس الإيراني حسن روحاني، للصحفيين، لدى وصوله إلى موسكو اليوم الخميس، قادما من العاصمة الأذربيجانية باكو، بأن مجموعة مينسك (الخاصة بالتسوية في قره باغ) أظهرت عدم فعاليتها في تسوية النزاع، مشيرا إلى أن خطة طهران تمنح الدول الإقليمية، ومنها روسيا، الدور الرئيسي في جهود التسوية.

وقال: "نتحمل المسؤولية وسنساعد في حل الأزمة".

وأوضح الدبلوماسي الإيراني أن الخطة تقضي في المرحلة الأولى التزام دول المنطقة بسلسلة مبادئ، منها إنهاء الاحتلال واحترام وحدة أراضي الدول وسيادتها وحرمة الحدود.

كما تنص الخطة على احترام الحقوق الإنسانية وحقوق الأقليات، ووقف الهجمات على المدنيين والمرافق المدنية.

وسبق أن أفيد بأن خطة إيران تقضي بالحفاظ على وحد أراضي أذربيجان وإطلاق مفاوضات بين طرفي النزاع.

المصدر: وكالات