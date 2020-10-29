الاعتداء على فريق صحفي روسي في مدينة فيلادلفيا الأمريكية
Reuters David 'Dee' Delgado
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تعرض طاقم صحفي تابع للقناة الأولى الروسية لاعتداء في مدينة فيلادلفيا بولاية بينسلفانيا الأمريكية، وأصيب أحد أعضائه بارتجاج في المخ، دون أن تتدخل الشرطة.
ونقلت وكالة "نوفوستي" عن مراسل القناة، أن الاعتداء وقع أثناء محاولة الفريق الصحفي تصوير الأماكن والمحلات التجارية، التي تعرضت لعمليات نهب في المدينة.
وقال المراسل إن مجموعة من الأشخاص فتحوا أبواب سيارة الفريق الصحفي قبل مغادرتها المكان وصعدوا إليها وحاولوا تفكيك معدات التصوير، واعتدوا على الصحفيين، وبعد مغادرة المكان أبلغ الصحفيون رجال الشرطة بما حصل، لكن الأخيرين رفضوا الذهاب معهم إلى مكان الحادث، بحجة أن ذلك يمثل خطرا.
المصدر: نوفوستي