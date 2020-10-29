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العثور على 59 جثة في مقابر سرية بولاية مكسيكية

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العثور على 59 جثة في مقابر سرية بولاية مكسيكية
Reuters
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قالت السلطات المكسيكية إنها عثرت على رفات 59 جثة في مقابر سرية بمنطقة بوسط البلاد شهدت أعلى معدلات عنف مرتبط بالمخدرات في الأعوام الماضية.

واكُتشفت الجثث في بلدية سالفاتييرا بولاية جواناخواتو التي ارتفع معدل جرائم القتل فيها وسط صراع على النفوذ بين عصابات المخدرات المتناحرة.

وقالت رئيسة لجنة البحث الوطنية في المكسيك، كارلا كينتانا إن ما لا يقل عن عشر من الجثث لنساء، مضيفة أن معظم الجثث لشباب صغار في السن أو مراهقين.

وذكرت خلال مؤتمر صحفي مساء أمس الأربعاء أن بلاغات أقارب المفقودين أدت لأكبر اكتشاف لمقابر سرية في جواناخواتو.

وكشفت بيانات رسمية أن الولاية سجلت 2250 جريمة قتل بين يناير وأغسطس هذا العام، بزيادة حوالي 25 بالمئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

المصدر: "رويترز"

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