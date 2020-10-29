ضبط سيارة محملة بالديناميت في فيلادلفيا مع استمرار أعمال الشغب لليلة الثالثة

استدعيت فرقة متفجرات للتحقيق في سيارة مشبوهة محملة بمشاعل وأصابع الديناميت، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية، بينما تكافح السلطات لاحتواء الاضطرابات والنهب في جميع أنحاء فيلادلفيا.

عثر على السيارة المهجورة في حوالي الساعة 10 مساء بالتوقيت المحلي، بعد حوالي ساعة من بدء حظر التجول على مستوى المدينة ليلة الأربعاء.

وطوقت الشرطة المنطقة بينما عثر عملاء مكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات على العديد من "خزانات البروبان والمشاعل وأصابع الديناميت"، وفقًا لـ 6abc Action News.

لكن لم يتم العثور على أي شخص داخل الشاحنة، ولم تحدد السلطات بعد ما إذا كان الاكتشاف مرتبطًا بطريقة ما بالاضطرابات المستمرة في المدينة.

دخل حظر تجول على مستوى المدينة في فيلادلفيا حيز التنفيذ في الساعة 9 مساء وسيستمر حتى الساعة 6 صباحا يوم الخميس، بعد خروج احتجاجات عنيفة عن السيطرة لمدة ليلتين متتاليتين، بعد وفاة والتر والاس جونيور، الذي أطلقت عليه الشرطة النار لرفضه إسقاط السكين من يده أثناء مشاجرة، جرت ظهر يوم الاثنين.

على الرغم من أن شرطة المدينة كانت في حالة تأهب قصوى، وحاكم ولاية بنسلفانيا توم وولف قام بتنشيط الحرس الوطني للولاية للمساعدة في إخماد الاضطرابات، تم الإبلاغ عن عدة حوادث تخريب ونهب على نطاق أصغر في جميع أنحاء المدينة. في الليلة الثالثة من الاضطرابات، يقول مسؤولو المدينة إن حوالي 200 شركة استهدفتها عمليات النهب.

المصدر: RT