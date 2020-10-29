سيناتور روسي: زيلينسكي خدع ناخبيه

وجه السيناتور الروسي أليكسي بوشكوف، انتقادات للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي على مساره المناهض لروسيا، الذي خيب آمال ناخبيه.

وأشار بوشكوف إلى أنه من الأمثلة على العداء الواضح لروسيا "التعاون العسكري بين كييف ودول غربية، كمناورات القاذفات النووية الاستراتيجية الأمريكية B-52 مع الطيران العسكري الأوكراني قرب أجواء شبه جزيرة القرم الروسية أو الاتصالات العلنية لرئيس أوكرانيا مع رئيس جهاز المخابرات البريطاني".

وكتب على "تيليغرام": "الناخبون الذين صوتوا لزيلينسكي على أمل تقليل العداء تجاه روسيا واتباع سياسة أكثر توازنا في كييف، تم خداعهم.. لقد رسخت النخبة الموالية للغرب نفسها في السلطة، وهي ليست عرضة لأدنى تحولات، لا في دونباس ولا في الاتصالات مع دول الناتو الفاعلة ولا عن الاتجاه العام المناهض لروسيا".

وأشار إلى أنه "في عهد الرئيس السابق بيترو بوروشنكو، حاولت كييف إبقاء المواجهة على شفا "مرحلة ساخنة"، لكن القيادة الحالية انتقلت إلى مخطط استراتيجي طويل الأمد لأوكرانيا كموقع أمامي مناهض لروسيا في أوروبا".

المصدر: "نوفوستي"