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البرازيل: 510 وفيات وأكثر من 28 ألف إصابة جديدة بكورونا

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البرازيل: 510 وفيات وأكثر من 28 ألف إصابة جديدة بكورونا
Globallookpress
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أعلنت وزارة الصحة البرازيلية عن تسجيل 28629 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و510 وفيات خلال اليوم الأخير.

وحسب المعطيات الرسمية، بلغ إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في البرازيل نحو 5.5 مليون شخص، وحصيلة الضحايا 158 ألفا و456 شخصا حتى يوم الأربعاء.

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وتجدر الإشارة إلى أن البرازيل سجلت ثاني أكبر حصيلة ضحايا بفيروس كورونا في العالم بعد الولايات المتحدة.

كما تأتي في المركز الثالث عالميا من حيث عدد حالات الإصابة بالفيروس بعد الولايات المتحدة والهند.

المصدر: رويترز

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