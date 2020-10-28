أكار: منشور "شارلي إيبدو" هزل إرهابي

اعتبر وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أن منشور مجلة "شارلي إيبدو" الفرنسية، "ليس حرية تعبير، بل هو فقر في الرأي، وهجوم واضح، وفكاهة إرهابية".

وقال: "هذه المجلة لا تعترف بأي قيم مقدسة وتهاجم الإسلام بشكل منهجي تحت اسم حرية التعبير، كما تنتهك بمنشوراتها، القيم العالمية والأخلاقية التي تشكل الفلسفة التأسيسية للاتحاد الأوروبي".

وأضاف: "منشورات شارلي إيبدو ستفيد الجماعات المتطرفة، وستلحق أكبر قدر من الضرر بالمجتمع الفرنسي الذي يشكل المسلمون جزءا كبيرا منه".

وشدد أكار على إدانة الاعتداءات البشعة للمجلة الفرنسية التي طالت الرئيس التركي والعالم الإسلامي، وقال: "أعتقد أن الفرنسيين الذين يفكرون بشكل معقول وسليم ومنطقي سيردون أفضل رد على هذا النهج القبيح".

وفتحت النيابة العامة في أنقرة في وقت سابق، تحقيقا بحق مسؤولي مجلة "شارلي إيبدو" الفرنسية، بسبب نشرهم رسما كاريكاتوريا مسيئا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

المصدر: "الأناضول"