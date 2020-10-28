تركيا تفتح تحقيقا ضد "شارلي إيبدو" لإساءتها لأردوغان

فتحت النيابة العامة في أنقرة تحقيقا بحق مسؤولي مجلة "شارلي إيبدو" الفرنسية الساخرة على خلفية نشرها محتوى مسيئا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حسبما ذكرت وكالة "الأناضول".

من جهتها، أكدت دائرة الاتصالات التركية أن أنقرة ستتخذ كل الخطوات القانونية والدبلوماسية اللازمة ردا على رسم كاريكاتيري لأردوغان نشرته "شارلي إيبدو".

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وقالت دائرة الاتصالات: "يجب ألا يساور شعبنا أدنى شك في أن كل الخطوات القانونية والدبلوماسية اللازمة ستتخذ إزاء الرسم الكاريكاتيري المعني. ستستمر معركتنا حتى النهاية بإصرار وعزم ضد هذه الخطوات الوقحة المهينة التي تضمر سوء النية".

وندد عدد من كبار المسؤولين الأتراك بالرسم ووصفوه بأنه "محاولة مثيرة للاشمئزاز" من المجلة "لنشر عنصريتها الثقافية وكراهيتها".

وفي وقت سابق قدم الرئيس التركي شكوى ضد زعيم حزب الحرية الهولندي اليميني خيرت فيلدرز بسبب منشورات سخر فيها فيلدرز منه.

المصدر: وكالات