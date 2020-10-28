لافروف: الغرب يحاول تمويه خططه باتهام روسيا بالتأثير الضار في البلقان

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن الدول الغربية تحاول تمويه خططها البشعة في غرب البلقان، عن طريق اتهام موسكو بالتأثير الضار في المنطقة المذكورة.

وأضاف لافروف، في مقابلة مع صحيفة "جلاس سربسكي"، أنه لا توجد أية حقائق تثبت هذا "المنطق التخميني الفارغ" للغرب.

وتابع الوزير الروسي القول: "ومن أين يمكن أن يأتي ذلك؟ علاقاتنا الواسعة متعددة الاتجاهات مع جميع دول المنطقة، تتطور بشفافية مطلقة، مع الامتثال الكامل لقواعد القانون الدولي. وتواصل روسيا أيضا لعب دور مهم في تسوية ما بعد الصراع".

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ويرى لافروف أن هناك من لا يحب ذلك بشكل واضح، لأنه "يمثل عقبة أمام تحقيق المصالح الأنانية لعدد من اللاعبين الدوليين" الذين يريدون تحويل هذا الجزء من أوروبا إلى ساحة مواجهة جيوسياسية.

وأوضح وزير الخارجية الروسي: "من هنا جاءت التكهنات حول التأثير الضار. وبالتالي، لا توجد فقط جهود خرقاء لتشويه سمعة السياسة الروسية في البلقان، بل وهناك محاولات لإخفاء مخططاتهم القبيحة".

وقال لافروف، إن روسيا ترى منطقة غرب البلقان في المستقبل، كمنطقة أمن واستقرار وتعاون.

المصدر: تاس