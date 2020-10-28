لافروف: روسيا لا ترى ضرورة لوجود آلية الممثل السامي في البوسنة

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن آلية الرقابة الخارجية على البوسنة والهرسك، من خلال مكتب الممثل السامي، استنفدت وظيفتها منذ فترة طويلة، ولا ترى روسيا أي ضرورة عملية فيها.

وأضاف لافروف، في مقابلة مع صحيفة "جلاس سربسكي": "ما يحتاج حقا إلى المراجعة، هو وجود مكتب الممثل السامي. لا يمكن لأحد أن يجادل في أنه تم تصميم آلية الرقابة الخارجية هذه، كإجراء مؤقت بحت. وهناك قرار مبدئي بإلغائه تم اتخاذه في عام 2006، ولكن يجري تأجيل تنفيذه باستمرار تحت ذرائع مختلفة. لا نرى أي ضرورة عملية في الممثل السامي، لقد استنفد وظيفته منذ فترة طويلة".

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ووفقا للوزير الروسي، "هناك حتى شيء مذل" في وجود هذه "المراقبة" الخارجية على البوسنة والهرسك ذات السيادة، التي كانت عضوا غير دائم في مجلس الأمن الدولي وترأست لجنة وزراء مجلس أوروبا.

وقال: "يجب وقف ذلك، لأن كل المسؤولية عن مستقبل هذه الدولة، تقع على عاتق شعوبها فقط".

المصدر: تاس