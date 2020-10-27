تركيا تعتقل طبيبا يكافح كورونا للاشتباه بصلته بـ"حركة الخدمة"

اعتقلت السلطات التركية الطبيب أركان توفان خبير الصحة الشعبية الذي عمل بكثافة أثناء فترة تفشي فيروس كورونا في جامعة كوجالي.

وأرجعت السلطات التركية سبب اعتقال الطبيب إلى مكوثه بسكن طلابي كانت تديره حركة الخدمة أثناء فترة دراسته.

من جهتها، استنكرت حميراء توفان زوجة الطبيب المعتقل توقيف زوجها قائلة: "لم يمض شهر على زواجنا. أبلغونا أنه سيتم الحصول على إفادته، ثم قرروا اعتقاله ومحاكمته من خلف القضبان استنادا إلى إفادة شاهد سري وبدون أي دليل إدانة رغم توجهه بنفسه إلى مركز الشرطة وعدم الاشتباه في هروبه خارج البلاد وكونه طبيبا".

وتواصل السلطات الأمنية تنفيذ ما يعرف في تركيا باسم "حملات صيد الساحرات"، التي أطلقتها الحكومة عقب المحاولة الانقلابية في 2016، لاعتقال كل من له علاقة بحركة الخدمة أو فصله من العمل.

من جانبه، كتب نائب حزب "الشعوب الديمقراطي" الكردي عن مدينة كوجا وعضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، عمر فاروق جرجرلي أوغلو، على "تويتر": "أحسنتم يا جامعة كوجالي! اعتقلتم طبيبا يتصدى للفيروس بكامل طاقته وتشعرون بالسعادة لهذا. لكن ما حيثيات الاعتقال؟ إفادة شاهد أنه مكث بسكن طلابي تابع لحركة الخدمة أثناء فترة الدراسة. هل المرض أكثر خطورة أم العقلية المريضة؟".

Dr. Erkan Tufan, ein Arzt von der Universität Kocaeli wurde aufgrund einer Denunziation verhaftet. Vorwurf: Er habe als Schüler in einer Gülennahen Wohnung gelebt. https://t.co/eB4Wdp8Qt1 — Ömer Faruk Gergerlioğlu (Deutsch) (@gergerliogluger) October 27, 2020

المصدر: "زمان التركية"