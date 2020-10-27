مكتب حقوق الإنسان يدين عملية قتل المدرس الفرنسي

دان مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، "القتل المروع" للمدرس الفرنسي، صامويل باتي، الذي قطع رأسه، شخص يشتبه في أنه إسلامي متشدد.

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وقالت المتحدثة، رافينا شمدساني، في إفادة بالأمم المتحدة في جنيف، "إن مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت تدين تماما قتل المدرس في فرنسا".

وتعهد ماكرون بتشديد حملته على ما وصفه بـ"الإسلام الراديكالي"، فيما أكد الادعاء أن السلطات الأمنية الفرنسية ألقت القبض على 16 شخصا، من بينهم 5 قاصرين في ملف مقتل أستاذ التاريخ، وأشار إلى تورط بعض الطلاب بالحادثة مقابل مبالغ مالية.

وقطع القاتل رأس الأستاذ، ردا على عرض‭ ‬المدرس للتلاميذ، رسوما كاريكاتورية للنبي محمد، في حصة عن حرية التعبير.

المصدر: "رويترز"