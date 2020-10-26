أردوغان: تركيا لم تعد تلك الدولة التي يمكن إشغالها بالإرهاب

هنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان القوات الأمنية التركية بالعملية الناجحة ضد الإرهاب في ولاية هاطاي جنوبي البلاد.

وكتب أردوغان على "تويتر": "أهنئ قواتنا الأمنية البطلة على عملية مكافحة الإرهاب الناجحة التي نفذتها في مدينة إسكندرون بهاطاي".

وأضاف: "تركيا لم تعد تلك الدولة التي يمكن توجيهها وإشغالها بالإرهاب وبمثل هذه الهجمات".

Türkiye artık bu tür saldırılarla dizayn edilebilen, yönlendirilen, meşgul edilen bir ülke değildir. Allah’ın izni, güvenlik güçlerimizin gayretiyle hem sınırlarımız içerisinde hem de sınırlarımızın ötesinde terörle ve destekçileriyle mücadelemizi sürdüreceğiz. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 26, 2020

وتعهد الرئيس أردوغان بمواصلة الكفاح ضد الإرهاب وداعميه داخل حدود تركيا وخارجها.

وذكرت وسائل الإعلام التركية في وقت سابق، أن تم تحييد إرهابيين اثنين عقب مطاردة أمنية، ووقوع انفجار جراء العملية.

المصدر: "الأناضول"