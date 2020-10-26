 
مباشر

أردوغان: تركيا لم تعد تلك الدولة التي يمكن إشغالها بالإرهاب

أخبار العالم

أردوغان: تركيا لم تعد تلك الدولة التي يمكن إشغالها بالإرهاب
AP
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p0yf

هنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان القوات الأمنية التركية بالعملية الناجحة ضد الإرهاب في ولاية هاطاي جنوبي البلاد.

وكتب أردوغان على "تويتر": "أهنئ قواتنا الأمنية البطلة على عملية مكافحة الإرهاب الناجحة التي نفذتها في مدينة إسكندرون بهاطاي".

وأضاف: "تركيا لم تعد تلك الدولة التي يمكن توجيهها وإشغالها بالإرهاب وبمثل هذه الهجمات".

وتعهد الرئيس أردوغان بمواصلة الكفاح ضد الإرهاب وداعميه داخل حدود تركيا وخارجها.

وذكرت وسائل الإعلام التركية في وقت سابق، أن تم تحييد إرهابيين اثنين عقب مطاردة أمنية، ووقوع انفجار جراء العملية.

المصدر: "الأناضول"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا