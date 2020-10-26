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لودريان: الحوار مع المسلحين في مالي غير ممكن

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لودريان: الحوار مع المسلحين في مالي غير ممكن
AFP
مسلحون في جمهورية مالي - أرشيف
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أعتبر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان من عاصمة جمهورية مالي باماكو، أنه من غير الممكن إجراء حوار مع التنظيمات والجماعات المسلحة في مالي.

وقال: "بوضوح كبير.. هناك اتفاقات السلام، ثم هناك الجماعات الإرهابية التي لم توقع اتفاقات السلام.. الأمور بسيطة".

وأضاف: "موقف فرنسا هو أيضا موقف دول مجموعة الساحل، وموقف المجتمع الدولي وموقف مجلس الأمن في التعامل مع داعش وبقية التنظيمات الإرهابية".

من جهته، اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في مقابلة مع صحيفة "لوموند" الفرنسية، أن "الحوار محتمل مع بعض الجماعات المسلحة".

وقال: "هناك الكثير من الجماعات التي يمكن أن نتحدث معها، ويمكن أن تكون لديها مصلحة في عقد هذا الحوار كي تصبح جهات سياسية فاعلة في المستقبل".

المصدر: "صحراء ميديا"

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