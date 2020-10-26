 
مباشر

انفجار وسط مدينة هاطاي جنوبي تركيا

أخبار العالم

انفجار وسط مدينة هاطاي جنوبي تركيا
موقع التفجير في مدينة هاطاي التركية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p0xf

أفاد مراسلنا في تركيا بأن انفجارا دوى في مدينة هاطاي جنوبي البلاد، فيما أشار والي المدينة إلى أن الانفجار وقع أثناء ملاحقة إرهابيين.

وقال والي هاطاي رحمي دوغان: "لاتوجد خسائر في الأرواح، وقوات الأمن لاتزال تلاحق أحد الإرهابيين المشتبه فيهم".

وأضاف: "حاولت قوات الأمن إيقاف شخصين للتفتيش في منطقة إسكندرون بوسط هاطاي، فلم يستجيبوا وحصلت مطاردة".

وتابع: "أحدهم فجر نفسه والثاني لا يزال في حالة فرار".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا