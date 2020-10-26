انفجار وسط مدينة هاطاي جنوبي تركيا

أفاد مراسلنا في تركيا بأن انفجارا دوى في مدينة هاطاي جنوبي البلاد، فيما أشار والي المدينة إلى أن الانفجار وقع أثناء ملاحقة إرهابيين.

وقال والي هاطاي رحمي دوغان: "لاتوجد خسائر في الأرواح، وقوات الأمن لاتزال تلاحق أحد الإرهابيين المشتبه فيهم".

وأضاف: "حاولت قوات الأمن إيقاف شخصين للتفتيش في منطقة إسكندرون بوسط هاطاي، فلم يستجيبوا وحصلت مطاردة".

وتابع: "أحدهم فجر نفسه والثاني لا يزال في حالة فرار".

المصدر: RT