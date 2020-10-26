انفجار وسط مدينة هاطاي جنوبي تركيا
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أفاد مراسلنا في تركيا بأن انفجارا دوى في مدينة هاطاي جنوبي البلاد، فيما أشار والي المدينة إلى أن الانفجار وقع أثناء ملاحقة إرهابيين.
وقال والي هاطاي رحمي دوغان: "لاتوجد خسائر في الأرواح، وقوات الأمن لاتزال تلاحق أحد الإرهابيين المشتبه فيهم".
وأضاف: "حاولت قوات الأمن إيقاف شخصين للتفتيش في منطقة إسكندرون بوسط هاطاي، فلم يستجيبوا وحصلت مطاردة".
وتابع: "أحدهم فجر نفسه والثاني لا يزال في حالة فرار".
المصدر: RT
A terrorist attack in Iskenderun, Hatay, Turkey#iskendurun— Global News (@GlbBreakNews) October 26, 2020
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